സഗൗരവമെന്നോ ദൈവനാമത്തിലെന്നോ പറഞ്ഞില്ല; ദേവികുളം എം എല്‍ എ. എ രാജ വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം

Posted on: May 26, 2021 2:57 pm | Last updated: May 26, 2021 at 2:57 pm