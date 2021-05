ഹിന്ദുത്വയുടെ പ്രതികാര വെറിയല്ലാതെ മറ്റെന്ത്!

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ പ്രഫുല്‍ പട്ടേല്‍ എന്ന പുതിയ ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ തന്റെ അധികാരമുപയോഗിച്ച് തകര്‍ത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും പൈതൃകവുമുള്ള ഒരു നാടിനെയും സമാധാനം നിറഞ്ഞ അവിടുത്തെ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തെയുമാണ്.

Posted on: May 26, 2021 4:02 am | Last updated: May 26, 2021 at 12:44 am