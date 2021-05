ലക്ഷദ്വീപിന്റെ സ്വത്വം നശിപ്പിക്കാന്‍ ആസൂത്രിത നീക്കം

ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികളുടെ സ്വത്വത്തിനും സംസ്‌കാരത്തിനും മേല്‍ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ഈ കടന്നു കയറ്റത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ‘കൊവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാര്‍ഥി വിപ്ലവം വീട്ടുപടിക്കല്‍' എന്ന പ്രമേയവുമായി ലക്ഷദ്വീപിലെ വിദ്യാര്‍ഥി സമൂഹം ആരംഭിച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രതിഷേധം പതിനായിരങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുത്തത്.

