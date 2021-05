ഇന്ന് 17,821 പേർക്ക് പോസിറ്റീവ്; 36,039 പേർക്ക് നെഗറ്റീവ്; മരണം 196

ഇന്ന് 17,821 പേർക്ക് പോസിറ്റീവ്; 36,039 പേർക്ക് നെഗറ്റീവ്; മരണം 196

Posted on: May 24, 2021 6:08 pm | Last updated: May 24, 2021 at 6:35 pm