ഒരു സമുദായ സംഘടനക്കും കീഴ്‌പെടില്ല; കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ തിരിച്ചുവരും: വി ഡി സതീശന്‍

Posted on: May 23, 2021 3:54 pm | Last updated: May 23, 2021 at 3:56 pm