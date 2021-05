ഭരണച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം

നോട്ടു നിരോധത്തിൽ തുടങ്ങി മഹാപ്രളയത്തിലൂടെ രൂക്ഷമാകുകയും കൊവിഡിലൂടെ അതിരൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്ത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് പേഴ്‌സനൽ സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണത്തിലുൾപ്പെടെ ഭരണപരമായ ചെലവുകളിൽ പുനർ വിചിന്തനം ആവശ്യമാണ്.

