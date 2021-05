ട്വന്റി- ട്വന്റി ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത്

അങ്ങാടിയില്‍ തോറ്റതിന് അമ്മയോടെന്ന പോലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് ജനങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന നയങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്വന്റി-ട്വന്റി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന വിമര്‍ശം വ്യാപകമായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിക്കുമ്പോഴും മതിയായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങള്‍ ശരിപ്പെടുത്തുകയോ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സക്രിയമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഇതിനെ പ്രശ്‌നവത്കരിക്കുന്നവരോട് ‘ജനങ്ങള്‍ അവര്‍ വിജയിപ്പിച്ച പാര്‍ട്ടികളെ സമീപിച്ച് കൊള്ളണം' എന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓണറേറിയത്തിനു പുറമെ കിറ്റക്‌സിന്റെ ശമ്പളം കൂടി വാങ്ങുന്ന പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

