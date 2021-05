കൊവിഡിന്റെ മറവിലും വര്‍ഗീയത നുരയുന്നു

ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പോലീസ് സഹായത്തോടെ ബർബാങ്കി ജില്ലയിലെ രാം സ്‌നേഹി ഗട്ട് നഗരത്തിലുള്ള പള്ളി ബുള്‍ഡോസര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ച് പുഴയില്‍ തള്ളിയത്. അനധികൃത നിര്‍മാണമെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഈ നടപടി.

Posted on: May 22, 2021 12:10 pm | Last updated: May 22, 2021 at 12:10 pm