അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കും; കേരള ചരിത്രത്തിലെ സമുജ്ജ്വലമായ തുടക്കമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: May 20, 2021 8:02 pm | Last updated: May 20, 2021 at 8:02 pm