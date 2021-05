ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരള തീരം വിട്ടു; സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും തുടരും

Posted on: May 15, 2021 10:37 pm | Last updated: May 15, 2021 at 10:37 pm