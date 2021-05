കൊവിഡ്; മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും കേരള ഗവര്‍ണറുമായിരുന്ന ആര്‍ എല്‍ ഭാട്ട്യ അന്തരിച്ചു

Posted on: May 15, 2021 1:40 pm | Last updated: May 15, 2021 at 1:52 pm