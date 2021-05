കൊവിഡ് വ്യാപനം: ഐ സി യു, വെന്റിലേറ്റർ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി

ഒരാഴ്ചക്കിടെ വെന്റിലേറ്ററിൽ 690 പുതിയ രോഗികൾ

833 പേർ ഐ സി യുവിൽ

Posted on: May 13, 2021 7:58 am | Last updated: May 13, 2021 at 7:58 am