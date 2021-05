സംഭവബഹുലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം

ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമം, പൊതുപ്രവര്‍ത്തക അഴിമതി നിരോധന നിയമം, സംവരണ സംരക്ഷണ നിയമം, വനിതാ കമ്മീഷന്‍ നിയമം, കുടികിടപ്പുകാരെയും പാട്ടക്കാരെയും ഒഴിപ്പിക്കലിനെതിരെ ധന നിയമം ഉള്‍പ്പെടെ കേരളീയ സമൂഹത്തില്‍ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയ നിരവധി നിയമങ്ങളുടെ മുഖ്യശില്‍പ്പി ഗൗരിയമ്മയായിരുന്നു.

