സഹന മുത്തുകൾ സ്‌നേഹ നൂലിൽ കോർത്ത ആഘോഷം

വട്ടംകുളത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർഥനയെന്ന പുതിയ വീട് വെച്ചപ്പോഴും അയൽപ്പക്കത്തൊരു മുസ്‌ലിം വീട് വന്നു. അത് എന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ സ്പർശം കൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുപത്തേഴാം രാവിന് അയൽപ്പക്കത്തെ മുസ്‌ലിം വീടുകളിൽ നിന്ന് കൈനീട്ടത്തിനായി കുട്ടികൾ വരും. അത് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും സന്തോഷം നൽകി. കുട്ടികൾ വരുന്നതും കാത്ത് ഞങ്ങളിരിക്കും. സ്‌നേഹബന്ധത്തിന്റെ സ്വർണനൂലുകളൊന്നും അറ്റുപോയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ അടയാളമാണത്.

Posted on: May 12, 2021 4:05 pm | Last updated: May 11, 2021 at 4:20 pm