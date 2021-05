മസ്ജിദുല്‍ അഖ്സയിലെ ഇസ്രാഈല്‍ ആക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യന്‍ യൂനിയനും

Posted on: May 9, 2021 10:02 pm | Last updated: May 9, 2021 at 10:02 pm