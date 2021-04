‘നോ ബാന്‍ ആക്ട്’ സ്വാഗതാര്‍ഹമെങ്കിലും

അറബ്, മുസ്‌ലിം ലോകവുമായി ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ സഹായകമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറില്‍ ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടം യാത്രാവിലക്ക് എടുത്തുകളഞ്ഞത്. ഈ വീക്ഷണത്തില്‍ തന്നെയായിരിക്കണം ഇപ്പോള്‍ പ്രതിനിധിസഭ ‘നോ ബാന്‍ ആക്ട്' കൊണ്ടുവന്നതും.

April 24, 2021