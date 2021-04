നിര്‍മാണാത്മക യുവത്വത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്

എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനഫലമായി യുവാക്കള്‍ സമഗ്രമായ വളര്‍ച്ചയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. വ്യക്തിപരമായി മികവുറ്റ ജീവിതരീതി പിന്തുടരുകയും സാമൂഹിക ബോധത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തന വഴിയില്‍ സജീവമാകുകയും ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനാണ് ഈ സംഘം നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. മതത്തിനകത്ത് ആദര്‍ശപരമായ കൃത്രിമത്വങ്ങള്‍ കാണിച്ച് പുത്തനാശയക്കാര്‍ ഛിദ്രത സൃഷ്ടിച്ചപ്പോള്‍ മതത്തിനകത്തേക്ക് വളരാനും യഥാര്‍ഥ ഇസ്‌ലാം ജീവിതപരിസരത്ത് നിലനിര്‍ത്താനും യുവജനത തയ്യാറായി.

(ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, എസ് വൈ എസ് സ്‌റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി

