കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കൊവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍

Posted on: April 19, 2021 11:09 am | Last updated: April 19, 2021 at 11:09 am