മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്ഷേപം; മന്ത്രി മുരളീധരന്‍ പദവി മറന്ന് തനി സംഘിയായി മാറിയെന്ന് പി ജയരാജന്‍

Posted on: April 18, 2021 1:47 pm | Last updated: April 18, 2021 at 1:47 pm