കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം; കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് കടുത്ത നിയന്ത്രണം

Posted on: April 18, 2021 7:38 am | Last updated: April 18, 2021 at 7:38 am