കൈയൂക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബാക്കിയെന്താകും?

വര്‍ഗീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം അപകടകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് ബംഗാളിനെ നയിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിനെ മറ്റൊരു ഉത്തര്‍ പ്രദേശാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മമത വിളിച്ചു പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും വര്‍ഗീയ കലാപങ്ങള്‍ക്കും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുകൂടിയാണ് ബംഗാള്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയ് രണ്ടിന് ഫലം വരുമ്പോള്‍ ബംഗാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാത്രമാകില്ല മാറാനിരിക്കുന്നത്, സാമൂഹിക ജീവിതം കൂടിയാകും.

Posted on: April 6, 2021 4:02 am | Last updated: April 6, 2021 at 12:23 am