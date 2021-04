കോഴിക്കോട് പുല്ലാളൂരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്കിന് മുകളിലേക്ക് തെങ്ങ് വീണു യുവാവ് മരിച്ചു

Posted on: April 4, 2021 5:55 pm | Last updated: April 4, 2021 at 5:57 pm