മക്കയിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കി; അനുമതിപത്രമില്ലാതെ ഉംറ നിർവഹിക്കാനെത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി

Posted on: April 3, 2021 8:19 pm | Last updated: April 3, 2021 at 8:19 pm