ഒരു പാര്‍ട്ടിയിലും ചേര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്ന് കലാഭവന്‍ ഷാജോണ്‍; കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നെന്ന വാര്‍ത്ത വ്യാജം

Posted on: March 30, 2021 3:27 pm | Last updated: March 30, 2021 at 3:29 pm