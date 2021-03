‘ന്യൂറോ ഏരിയ’യിലെ നൂറ് കൂട്ടം വിചാരങ്ങൾ

ലളിതമായ ഭാഷയിലൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അതി സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ ഇതിവൃത്തമാക്കുന്ന രചന സതേൺ ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. വായനക്കാരനെ താളുകളിൽ നിന്ന് താളുകളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന നോവൽ അവസാനം വരെ സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തുന്നു.

