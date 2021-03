ഏകഘടക രാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ള തുരങ്കങ്ങള്‍

കശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി റദ്ദ് ചെയ്തും ലക്ഷദ്വീപില്‍ പുതിയ നിയമ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നും ഡല്‍ഹിക്ക് മേല്‍ നിയമക്കുരുക്കിട്ട് മുറുക്കിയും ഏകഘടക രാഷ്ട്രമെന്ന ആര്‍ എസ് എസിന്റെ സ്വപ്‌ന രാജ്യത്തേക്കുള്ള അകലം കുറക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.

Posted on: March 26, 2021 5:00 am | Last updated: March 25, 2021 at 11:17 pm