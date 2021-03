മെഹ്ത വര്‍ത്തമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്

ജെ എന്‍ യു, ഡി യു, എച്ച് സി യു തുടങ്ങി എ ബി വി പി സ്വാധീനമുള്ള സര്‍വകലാശാലകളില്‍ എല്ലാം തന്നെ പുരോഗമന മതനിരപേക്ഷ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാര്‍ഥി നേതാക്കന്മാര്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും സ്ഥിരമായി ഭീഷണിയുണ്ട്. ചിന്തിക്കുന്ന, ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തോട് ഫാസിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ഉള്ള പൊറുതികേടിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ അശോക സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച ഭാനു മെഹ്ത.

Posted on: March 23, 2021 4:02 am | Last updated: March 23, 2021 at 12:20 am