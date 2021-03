ശബരിമല വിഷയം കുത്തിപ്പൊക്കി ജനവികാരം സിപിഎമ്മിന് എതിരാക്കാന്‍ നീക്കം: കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍

Posted on: March 20, 2021 12:40 pm | Last updated: March 20, 2021 at 12:40 pm