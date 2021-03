മുസ്‌ലിംവിരുദ്ധ ക്രൗര്യം അഥവാ രജപക്‌സേയിസം

സിംഹള രാഷ്ട്രീയ രഥയാത്ര രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വര പാരമ്പര്യം തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രൂപമായേ ബുര്‍ഖ നിരോധനത്തെയും മദ്‌റസകള്‍ക്കെതിരായ നീക്കത്തെയും കാണാനാകൂ.

