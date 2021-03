തിബ്‌സിലെ ഏഴ് കവാടങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചത് രാജാക്കന്‍മാരല്ല; പാലാരിവട്ടം പാലം പണിയില്‍ ഇ ശ്രീധരനെ പരാമര്‍ശിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: March 7, 2021 4:11 pm | Last updated: March 7, 2021 at 4:14 pm