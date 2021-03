പാഴാക്കുന്ന ഭക്ഷണം മതി ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിന്

93.1 കോടി ടൺ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ആഗോള ജനത പാഴാക്കുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഏഴ് തവണ ഭക്ഷിപ്പിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ വരുമിത്.

Posted on: March 7, 2021 8:06 am | Last updated: March 7, 2021 at 8:06 am