അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജുഡീഷ്യറിയെ കേൾക്കാം

ഭരണകൂടത്തെയും അവരുടെ തെറ്റായ നയങ്ങളെയും വിമർശിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ വാർത്തയേ അല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വിമർശങ്ങളോട് തികഞ്ഞ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഫാസിസത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളെ അപ്പടി അനന്തരമെടുക്കുകയാണ് തങ്ങളെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ആവർത്തിച്ചു തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Posted on: March 6, 2021 10:01 am | Last updated: March 6, 2021 at 10:01 am