ന്യൂഡല്‍ഹി | ഡല്‍ഹി ആദര്‍ശ് നഗറില്‍ കവര്‍ച്ചാശ്രമം തടഞ്ഞ യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്നു. മാതാവിനും മകനുമൊപ്പം നടന്നുപോകവെയാണ് യുവതി ആക്രണത്തിനിരയായത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 9.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയും ആദര്‍ശ് നഗറില്‍ താമസക്കാരിയുമായ സിമ്രാന്‍ കൗര്‍ ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Terror of snatchers in Delhi: #Woman stabbed by a snatcher for resisting attempt in #AdarshNagar area yesterday, died at a hospital later; further investigation underway: #DelhiPolice#Delhi #lawandorder pic.twitter.com/VjgpvXHXya

— Sandeep Seth (@sandipseth) February 28, 2021