യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ വഞ്ചകരെന്ന് പി സി ജോര്‍ജ്; മറുപടി പറയാനില്ലെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി

Posted on: February 27, 2021 12:12 pm | Last updated: February 27, 2021 at 12:12 pm