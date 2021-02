മലിനവായു മാരക കൊലയാളി

സാർസ്, കൊവിഡ് തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികളെ ഭീതിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ലോകം വായുമലിനീകരണത്തെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

Posted on: February 21, 2021 5:00 am | Last updated: February 20, 2021 at 11:35 pm