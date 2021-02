പി എസ് സി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളോട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് സര്‍ക്കാറിനോട് സി പി എം; ആവുന്നത് ചെയ്യാമെന്ന് സമരക്കാരോട് ഗവര്‍ണര്‍

Posted on: February 19, 2021 3:42 pm | Last updated: February 19, 2021 at 3:42 pm