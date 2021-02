കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനസ്സംഘടന ഉടന്‍; ഒരു മലയാളി കൂടി മന്ത്രിസഭയില്‍ ഇടം പിടിച്ചേക്കും

Posted on: February 19, 2021 8:11 am | Last updated: February 19, 2021 at 8:11 am