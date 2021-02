കോഴിക്കോട് സെന്‍ട്രല്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍നിന്നും 250 കിലോ പഴകിയ മത്സ്യങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

Posted on: February 17, 2021 9:57 am | Last updated: February 17, 2021 at 9:57 am