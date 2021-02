ടൂള്‍കിറ്റ്, ദിശ രവി, അറസ്റ്റ്… വേട്ട തുടരുന്നു

പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമത്തോട് വിയോജിക്കുന്നവരെയെല്ലാം എന്തെങ്കിലും വ്യാജ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവും അവരുടെ ചട്ടുകമായ ഡല്‍ഹി പോലീസും. ഇതുവഴി കര്‍ഷകരെ നിശ്ശബ്ദമാക്കുകയും പ്രക്ഷോഭത്തെ തളര്‍ത്തുകയും ചെയ്യാമെന്നത് മോദി സര്‍ക്കാറിന്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്.

Posted on: February 17, 2021 4:01 am | Last updated: February 17, 2021 at 12:31 am