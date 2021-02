കൊവിഡാനന്തര രോഗങ്ങള്‍ ഭീതി ഉയര്‍ത്തുന്നു

ലോകത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലെ പോലെ കേരളത്തിലും കൊവിഡാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഗുരുതരമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊവിഡ് ഭേദമായതിന് ശേഷം മരണപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും കേരളത്തില്‍ ഗണ്യമായി ഉയര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Posted on: February 16, 2021 4:01 am | Last updated: February 16, 2021 at 1:03 am