അജന്‍ഡയുണ്ട് ഈ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ക്ക്‌

അങ്ങേയറ്റം തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായ വ്യവസ്ഥകളാണ് പാസ്സാക്കപ്പെട്ട നാല് തൊഴില്‍ കോഡുകളിലുമുള്ളത്. രാജ്യത്തെ കോടാനുകോടി തൊഴിലാളികളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കലല്ല, മറിച്ച് സാര്‍വദേശീയ കുത്തക മുതലാളിമാരുടെയും വന്‍കിട വ്യവസായികളുടെയും ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെയും താത്പര്യമാണ് യാതൊരു മറയുമില്ലാതെ ഈ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Posted on: February 12, 2021 4:47 am | Last updated: February 12, 2021 at 1:48 am