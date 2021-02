തളിപ്പറമ്പ്, ആലത്തൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു വിട്ടുകൊടുക്കും: പി ജെ ജോസഫ്

Posted on: February 9, 2021 9:52 pm | Last updated: February 9, 2021 at 9:52 pm