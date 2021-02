മ്യാൻമർ അട്ടിമറിയിൽ അത്ഭുമില്ല

സിവിലിയൻ പരിവേഷത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്താൻ കരസേനാ മേധാവി മിൻ ഓംഗ് ലെയിംഗ് കൊതിച്ചു. പക്ഷേ, ജനങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞു. സൂചിയെ ജയിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ല.

Posted on: February 7, 2021 5:00 am | Last updated: February 6, 2021 at 11:32 pm