കൊവിഡ് വ്യാപനം; ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ 20 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി സഊദി

Posted on: February 3, 2021 10:41 pm | Last updated: February 3, 2021 at 10:41 pm