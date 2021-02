ജനാധിപത്യത്തിന് മേല്‍ ബൂട്ട് പതിയുമ്പോള്‍

പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളെ വര്‍ഗീയമായി ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കിയ പഴയ ചരിത്രം ഇവിടെ വിലപ്പോകില്ല. കാരണം കര്‍ഷകര്‍ ജാതി- മതാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഘടിച്ചവരല്ല. ധനിക-ഇടത്തരം-നാമമാത്ര കര്‍ഷകരും തൊഴിലാളികളും വര്‍ഗമെന്ന രീതിയില്‍ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വര്‍ഗീയ വിഭജനം അവിടെ അസാധ്യമാണ്.

