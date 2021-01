അര്‍ണബ്, താങ്കള്‍ നഗ്നനാണ്‌

സംഘ്പരിവാര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ അച്ചുതണ്ടിന് വേണ്ടതെല്ലാം വാര്‍ത്തകളെന്ന പേരില്‍ ചുട്ടെടുത്ത് വിളമ്പാന്‍ അര്‍ണബിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ചാനല്‍ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെയും, സര്‍ക്കാറിലും സംഘ്പരിവാര്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള അവരുടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളെയും ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചാല്‍ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയെ കുഴിയിലേക്കെടുക്കാന്‍ ഇവരെല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ദേശവിരുദ്ധ മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കാം

