ആ വിധികൾ വെളിച്ചമാകുമോ ?

സവർണ ജാതിരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നടപ്പുവർഷം പല രീതിയിൽ നിർണായകമാകുന്നത് പരമോന്നത നീതിപീഠം ഈ വർഷം പുറപ്പെടുവിക്കാനിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാന നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളിലെ വിധി തീർപ്പുകളാലാണ്.

Posted on: January 10, 2021 5:00 am | Last updated: January 9, 2021 at 11:27 pm