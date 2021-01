സംസ്ഥാനത്ത് 6394 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്തിന് മുകളില്‍

Posted on: January 6, 2021 6:05 pm | Last updated: January 6, 2021 at 6:08 pm