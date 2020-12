തീകൊളുത്തിയത് നമ്മളെല്ലാവരുമാണ്‌

രാജന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കൈവശം പണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍, അധികാരത്തെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ കോടതി അധികൃതരോ പോലീസോ ആ കൂരക്ക് മുന്നില്‍ വരുമായിരുന്നില്ല. 21 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ തലക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തി, കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസില്‍ ശരിക്കുള്ള അന്വേഷണം നടക്കാന്‍ പോലും വര്‍ഷങ്ങളെടുത്ത രാജ്യത്താണ് മൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലെ തീര്‍പ്പ് അതിവേഗം നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്!

Posted on: December 30, 2020 4:02 am | Last updated: December 30, 2020 at 12:46 am