മംഗള എക്‌സ്പ്രസിന് തീയിടാന്‍ പദ്ധതിയെന്ന് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വ്യാജ സന്ദേശം നല്‍കിയ ആള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Posted on: December 28, 2020 9:32 pm | Last updated: December 28, 2020 at 9:32 pm